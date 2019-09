Na hitro prelistano: Novosti na domačem knjižnem trgu

Ljubljana, 7. septembra - Pri založbi Eho je izšla zbirka kratkih zgodb Bele živali so zelo pogosto gluhe, ki jo podpisuje Ivana Myškova. Založba Miš je izdala pesniško zbirko Miroslava Košute z naslovom Ljubezni to pesem in roman Grad Gripsholm izpod peresa Kurta Tucholskyja. Pri založbi Morfemplus je izšla slikanica Paula McCartneya Hej, Velededi.