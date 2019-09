Teja Belak in Sašo Bertoncelj z odliko v kvalifikacijah Sombotela

Sombotel, 6. septembra - Slovenski telovadci so uspešno nastopili v kvalifikacijah druge tekme svetovnega pokala po poletnem premoru, izziva v Sombotelu. Po zmagah Saša Bertonclja in Teje Belak na uvodni postojanki v Mersinu, imata tudi na Madžarskem visoke apetite. Oba sta se izkazala, Belakova je prva na preskoku in druga na gredi, Bertoncelj pa drugi na konju.