Leclerc najhitrejši na prvem treningu v Monzi

Monza, 6. septembra - Monačan Charles Leclerc (Ferrari) je dobre občutke z VN Belgije, kjer je prišel do prve zmage v karieri v formuli 1, prenesel tudi na prvi prosti trening pred nedeljsko dirko za VN Italije v Monzi. Drugo in tretje mesto sta zasedla voznika McLarna Španec Carlos Sainz in Britanec Lando Norris.