Štajerski vinarji začeli trgatev zgodnjih sort grozdja

piše Gregor Mlakar

Ormož/Ptuj, 7. septembra - Največji štajerski vinarji so te dni začeli trgatev. Prvi so se dela lotili v Radgonskih goricah, kjer so specializirani za penine in z njimi povezanimi ranimi sortami, medtem ko so v največji kleti - ormoško-ljutomerski družbi Puklavec Family Wines, najprej potrgali muškat ottonel za mošt, ki ta teden že prihaja na trgovske police.