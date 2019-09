Neznanec v četrtek oropal kiosk v Prušnikovi ulici v Ljubljani

Ljubljana, 6. septembra - Zamaskirani moški je v četrtek okoli 18. ure v Prušnikovi ulici v Ljubljani oropal kiosk, so sporočili s Policijske uprave Ljubljana. Neznanec je pristopil do kioska in od uslužbenke zahteval denar, pri tem pa je pri sebi imel predmet, podoben pištoli. Uslužbenka mu je izročila gotovino iz blagajne, nato pa je storilec zbežal v neznano.