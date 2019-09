V TNP kaznovali preveč hrupne motoriste

Kranjska Gora, 6. septembra - Kranjskogorski in jeseniški policisti ter policisti specializirane enote za nadzor prometa so skupaj z okoljevarstvenimi nadzorniki Triglavskega narodnega parka (TNP) in redarji v četrtek izvajali meritve hrupa pri motornih kolesih. Ugotovili so 13 kršitev predelav izpušnega sistema in s tem prekomernih obremenitev okolja s hrupom.