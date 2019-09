Tedenski pregled - svet od 6. do 12. 9.

Ljubljana, 13. septembra - Novoizvoljena predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v iztekajočem se tednu predstavila člane svoje ekipe in njihove resorje. Britanski parlament je v skladu z odločitvijo premierja Borisa Johnsona za več tednov prekinil delo. Propadli so mirovni pogovori med ZDA in talibani, papež Frančišek pa je bil na afriški turneji.