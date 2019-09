Praga, 6. septembra - V dopoldanskem delu kvalifikacij finala svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah v Pragi so slovenski kanuisti in kajakašice solidno opravili nalogo. V sobotni polfinale so se uvrstili Benjamin Savšek, Luka Božič, Anže Berčič, Eva Alina Hočevar in Eva Terčelj.