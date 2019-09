Evropski pivovarji za označevanje sestavin in energijske vrednosti piva

Bruselj, 6. septembra - Evropsko združenje pivovarjev Brewers of Europe je podpisalo prostovoljno zavezo o označevanju sestavin in energijske vrednosti piva na etiketah. Z zavezo, ki jo je podpisalo tudi Združenje slovenskih pivovarn, želijo potrošnikom zagotoviti razumljive, točne in primerljive informacije ter s tem lažjo izbiro.