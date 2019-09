Razprava odbora o študentskem delu prestavljena, koalicija in Levica še neusklajeni

Ljubljana, 6. septembra - Nujno sejo odbora DZ za finance, na kateri bi danes obravnavali predlog Levice za boljše plačilo dela študentov, so odpovedali. Zaradi nadaljnjega usklajevanja so sejo preložili na oktober, so navedli v Levici. Po neuradnih informacijah so se s koalicijo dogovorili, da bo predlog sprememb pred obravnavo DZ obravnaval Ekonomsko-socialni svet.