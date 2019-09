Previden začetek trgovanja na evropskih borzah

Frankfurt, 6. septembra - Osrednje evropske borze so zadnji trgovalni dan tega tedna začele previdno. Vlagatelji namreč niso pripravljeni na tvegane naložbe. Danes so predvsem v pričakovanju objave podatkov o stanju na ameriškem trgu dela, ki skoraj vedno vplivajo na smer gibanja tečajev delnic. Dočakali pa so že slabo gospodarsko novico iz Nemčije.