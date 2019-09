Gorenjski kriminalisti zasegli več kot 500 sadik konoplje, osumljenec v priporu

Kranj, 6. septembra - Gorenjski kriminalisti so v posebej prirejenem prostoru odkrili več kot 500 sadik konoplje in pripomočke za proizvodnjo prepovedane droge. Osumljenec bi iz sadik lahko pridobil več kot 11 kilogramov konoplje. Zasegli pa so tudi okoli štiri kilograme že pripravljene droge in ga privedli k preiskovalnemu sodniku, ki je zanj odredil pripor.