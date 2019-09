Ameriška disko diva Gloria Gaynor praznuje 70 let

Los Angeles, 7. septembra - Ameriška pevka Gloria Gaynor, najbolj prepoznavna po uspešnici I Will Survive iz leta 1978, ki je bila pred leti uvrščena v ameriški narodni register zvočnih posnetkov, in je še vedno disko himna ljudi v življenjskih preizkušnjah, danes praznuje 70. let. Pevka je prva in edina prejemnica grammyja za najboljšo disko skladbo.