Pred preiskovalno komisijo DZ tudi Kenda in Podnar

Ljubljana, 6. septembra - Pred preiskovalno komisijo DZ o ugotavljanju odgovornosti nosilcev javnih funkcij na programu otroške kardiologije so danes pričali nekdanja strokovna direktorja pediatrične klinike Rajko Kenda in Anamarija Meglič ter nekdanji vodja službe za kardiologijo Tomaž Podnar. Pričanja pa so znova pokazala tudi na skrhane odnose.