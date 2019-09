Gozd na celovškem stadionu z dvoumnim odnosom do okoljske problematike

Tatjana Zemljič

Celovec, 6. septembra - Po igrišču celovškega nogometnega stadiona se dva meseca ne bo kotalila žoga, stadion je namreč zavzel gozd. Gre za umetniško instalacijo For Forest, s katero je galerist in umetnik Klaus Littmann oživil risbo avstrijskega slikarja Maxa Peintnerja. Z njo želi izzvati gledalčev način dojemanja narave in ga napotiti k razmisleku o njeni prihodnosti.