Na Kemijskem inštitutu slovesno odprli prostore z novim krioelektronskim mikroskopom

Ljubljana, 6. septembra - Na Kemijskem inštitutu so danes slovesno odprli prostore z novim krioelektronskim mikroskopom. Gre za izjemno pomembno raziskovalno napravo, ki bo močno dvignila kakovost raziskav in obogatila znanstveni prostor v Sloveniji in širši regiji, so sporočili s Kemijskega inštituta. Investicija je vredna približno 2,5 milijonov evrov.