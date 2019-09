V gostinstvu in gradbeništvu 90 odstotkov evidenc o izrabi delovnega časa vodenih ročno

Ljubljana, 6. septembra - Poletni nadzor Inšpektorata RS za delo, usmerjen v vodenje evidenc o izrabi delovnega časa v gostinstvu in gradbeništvu, je pokazal, da je 90 odstotkov delodajalcev vodilo evidence, a jih je več kot 90 odstotkov to počelo ročno in manj kot 10 odstotkov elektronsko. Pravilnost podatkov tako ni bila nujno zagotovljena.