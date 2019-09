Letošnja Klemenčičeva nagrajenca sta Breda in Tine Varl

Ljubljana, 6. septembra - Klemenčičevo nagrado, najvišje priznanje za življenjsko delo na področju lutkarstva in lutkovne umetnosti v Sloveniji, ki ga podeljuje združenje slovenskih lutkovnih ustvarjalcev Unima Slovenija, prejmeta Breda in Tine Varl. Pengovove listine za dosežke v zadnjih štirih letih pa dobijo Maksimiljan Dajčman, Polonca Kores in Asja Kahrimanović Babnik.