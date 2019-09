V Slovenskih goricah zaključujejo projekt Agatin čarobni plašč

Lenart, 6. septembra - Mariborski varstveno delovni center (VDC) Polž skupaj s še tremi javnimi in zasebnimi partnerji te dni zaključuje evropsko sofinanciran projekt Okusi in doživi preprosto čudovite Slovenske gorice - Agatin čarobni plašč. Glavni cilji 50.000 evrov vrednega projekta so bili varovanje okolja, ohranitev naravnih vrednot in kulturne dediščine.