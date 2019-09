Tudi letos s kratkim videom o evropskih projektih do letalskih kart

Ljubljana, 6. septembra - V vladni službi za razvoj in evropsko kohezijsko politiko so po uspešni lanski izvedbi, tudi letos objavili video natečaj EU projekt, moja zgodba, v okviru katerega bodo nagradili najboljše kratke, do 60-sekundne videe, ki prikazujejo projekte, sofinancirane iz evropskih sredstev oziroma z njimi povezano osebo ali zgodbo.