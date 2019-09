Cene nafte blizu izhodišča

Singapur, 6. septembra - Cene nafte se v današnjem azijskem trgovanju niso veliko spremenile. Prejšnje dni so sicer cene večinoma rasle na podlagi dobrih ekonomskih kazalcev iz ZDA, večjo rast pa so zavirali trgovinski konflikti med ZDA in Kitajsko, zapleti z brexitom in protesti v Hongkongu, poročajo tuje tiskovne agencije.