Azijske borze višje

Tokio, 6. septembra - Azijske borze so se v današnjem trgovanju zvišale. Vlagatelji so optimistični, da bosta ZDA in Kitajska zbližali stališča v trgovinskem sporu in končali trgovinsko vojno. Trgovinski pogajalci dveh največjih svetovnih gospodarstev bodo namreč oktobra ponovno sedli za skupno mizo ponovno v Washingtonu.