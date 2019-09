Umrl nekdanji zimbabvejski predsednik Robert Mugabe

Harare, 6. septembra - Umrl je dolgoletni nekdanji zimbabvejski predsednik Robert Gabriel Mugabe, junak osvoboditve države izpod britanskega kolonialnega jarma, ki se je nato spremenil v ekscentričnega despota. Zimbabveju je s trdo roko vladal 37 let, dokler ga pred dvema letoma niso odstavili njegovi do tedaj najbližji sodelavci. Star je bil 95 let.