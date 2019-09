Newyorške borze končale pretežno zeleno

New York, 5. septembra - Indeksi na newyorških borzah so se danes dvignili po napovedi, da bodo ZDA in Kitajska oktobra nadaljevali trgovinske pogovore, kar je vzbudilo upanje na napredek v trgovinski vojni, je poročala francoska tiskovna agencija AFP. Do najave prihaja manj kot teden dni po tem, ko sta velesili obojestransko uvedli dodatne carine.