Tuje tiskovne agencije o Sloveniji (5. 9.)

Ljubljana, 5. septembra - Tuje tiskovne agencije so danes med drugim poročale o načrtu gradnje mostu čez potok Kamenica na slovensko-hrvaški meji, o nasprotovanju shranjevanja jedrskih odpadkov iz NEK blizu meje Hrvaške in BiH, srečanju slovenskega in avstrijskega notranjega ministra prihodnji petek na temo varnosti.