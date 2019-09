Večer o sanaciji težkih kovin v vrtcih (6. 9.)

Maribor, 5. septembra - Rozmari Petek v komentarju Toliko o enakosti piše o tem, da so se v Ljubljani leta 2015 sanacije okolice vrtca lotili takoj, ko so zaznali preseg svinca čez opozorilno vrednost, medtem ko so v Celju že od leta 2005 opozarjali na močno presežene vrednosti težkih kovin, pa odgovorni do letos niso naredili nič.