Hrvaška policija pridržala še deset oseb zaradi napada na Srbe pri Kninu

Zagreb/Šibenik, 5. septembra - Hrvaška policija v Šibeniku in Splitu je danes pridržala še deset oseb, ki jih sumijo fizičnega napada na Srbe v vasi Uzdolje pri Kninu konec avgusta. Prijete moške sumijo kaznivih dejanj nasilnega obnašanja, povzročitve telesnih poškodb in poškodovanje tuje lastnine, ki so bila storjena iz sovraštva.