Nekdanji hrvaški boksar in poslanec HDZ Škaro v priporu zaradi suma posilstva

Zagreb, 5. septembra - Predsednik hrvaškega Avtokluba Siget, 60-letni Damir Škaro je danes končal v zagrebškem priporu, kjer bo predvidoma ostal mesec dni zaradi suma posilstva in spolnega nadlegovanja delavk kluba. Nekdanjega hrvaškega boksarskega prvaka in saborskega poslanca HDZ so priprli zaradi nevarnosti ponavljanja kaznivega dejanja in vpliva na priče.