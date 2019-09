Peking, 5. septembra - Kitajski znanstveniki v podjetju Sinogene, ki ima sedež v Pekingu, so sporočili, da so klonirali mačko. Gre za klon mačke Garlic, ki je poginila pred sedmimi meseci, zdaj pa so ji poklonili novo, "deseto" življenje. Na svet je vnovič prišla 21. julija, so sporočili.