Zaradi del tridnevna zapora križišča Parmove in Samove ulice v Ljubljani

Ljubljana, 5. septembra - Zaradi rekonstrukcije ceste bo od petka do predvidoma nedelje za ves promet zaprto prometno obremenjeno križišče Parmove in Samove ulice v Ljubljani. Obvoz bo urejen po Dunajski in Celovški cesti, mestni avtobusi na linijah 14 in 22 pa bodo vozili po spremenjeni trasi, so sporočili iz Ljubljanske občine.