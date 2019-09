Štiri družbe Ljubljanske borze v regijskem indeksu CEEplus

Ljubljana, 5. septembra - Štiri družbe Ljubljanske borze - Krka, Petrol, NLB in Zavarovalnica Triglav - so od srede vključene v nov regijski indeks CEEplus. Tega sestavljajo borzne družbe, uvrščene na organizirane trge v Bukarešti, Budimpešti, Bratislavi, Pragi, Varšavi, Zagrebu in Ljubljani, so danes sporočili iz Ljubljanske borze.