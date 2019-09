V Žusterni do štirje črni priključki, čas za samoprijavo se izteče prihodnji teden

Koper, 5. septembra - Komunalno podjetje Marjetica Koper je ugotovilo, da so na meteorni vod, ki se steka v morje v Žusterni, na črno priključene tri do štiri enote. V sodelovanju s Krajevno skupnostjo Žusterna so lastnike pozvali k samoprijavi, če tega ne bodo storili, pa jih bodo prihodnji teden sami prijavili pristojni občinski inšpekciji, so povedali za STA.