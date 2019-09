Newyorške borze nadaljujejo z rastjo

New York, 5. septembra - Indeksi na newyorških borzah tudi v začetku današnjega trgovanja nadaljujejo s trendom rasti. Vlagatelji so nekoliko bolj optimistični glede razpleta trgovinskih napetosti med ZDA in Kitajsko ter dogajanja v britanskem parlamentu, povezanega z brexitom, poročajo tuje tiskovne agencije.