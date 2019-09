Občina Piran z novim korakom za zmanjšanje obremenitve lokalnih cest

Piran, 5. septembra - Na Občini Piran so z namenom, da v čim večji meri preprečijo poletne zastoje, prepovedali tranzitni promet na lokalnih cestah. V prvih dveh fazah so postavili signalizacijo in na ključnih priključkih opozarjali voznike na nov prometni režim, v tretji fazi pa skušajo doseči, da se lokalne ceste izključi iz navigacijskih sistemov. To jim že uspeva.