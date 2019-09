Pošast iz Loch Nessa bi lahko bila ogromna jegulja

Edinburgh, 5. septembra - Ogromne jegulje so najverjetnejša razlaga za javljena videnja skrivnostne pošasti iz Loch Nessa na Škotskem, je razvidno iz danes objavljenih analiz DNK, ki so jih opravili biologi. V vzorcih so namreč odkrili številne sledi DNK jegulj, poroča nemška tiskovna agencija dpa.