EU še četrtič zapored največja izvoznica agroživilskih izdelkov

Bruselj, 8. septembra - EU je lani izvozila za 138 milijard evrov agroživilskih izdelkov, s čimer se je unija že četrto leto zapored uvrstila na vrh svetovnih izvoznikov tovrstnih proizvodov. Agroživilski izdelki so prispevali sedem odstotkov skupne vrednosti izvoženega blaga, takoj za stroji, drugim proizvedenim blagom in kemikalijami, so zapisali v Evropski komisiji.