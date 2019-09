Ljubljana festival ob zaključku že na poti novim izzivom

Ljubljana, 5. septembra - S koncertom Izraelskega filharmoničnega orkestra pod taktirko Zubina Mehte se drevi sklepa 67. Ljubljana festival. Direktor in umetniški vodja Darko Brlek je na današnji novinarski konferenci dejal, da so z letošnjo izdajo izjemno zadovoljni, sploh v luči gostovanj legendarnih glasbenikov, kot so Mehta, Placido Domingo in Charles Dutoit.