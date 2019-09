Ob dnevu fetalnega alkoholnega sindroma opozorila o pomenu očetovega pitja

Ljubljana, 9. septembra - Danes obeležujemo dan fetalnega alkoholnega sindroma. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) so ob tem izpostavili, da na zdravje otroka ne vpliva samo materino pitje alkohola pred otrokovim rojstvom, temveč tudi očetovo. Pitje alkohola med nosečnostjo povzroča motnje v razvoju otroka pred in po njegovem rojstvu, so zapisali.