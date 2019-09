Letošnja Vilenica o avtobiografskem pisanju

Ljubljana, 5. septembra - V Ljubljani, na Krasu in še nekaterih krajih bo med 10. in 15. septembrom potekal 34. mednarodni literarni festival Vilenica. S temo Ego in fabula se bo v času družabnih omrežij, selfijev in lažnih novic posvetil avtobiografskemu pisanju. Glavno nagrado bo prejel srbski književnik Dragan Velikić, slovenski avtor v središču je pesnik Esad Babačić.