Furs bo spoštoval odločitev revizijske komisije glede razpisa za vzdrževanje svojih vozil

Ljubljana, 5. septembra - Finančna uprava RS (Furs) bo spoštovala odločitev Državne revizijske komisije, ki je razveljavila razpis za servisiranje, vzdrževanje in popravilo 250 Fursovih službenih avtomobilov. "Njena odločitev predstavlja za Furs in najverjetneje tudi za vse ostale naročnike precedenčni primer," so za STA povedali v Fursu.