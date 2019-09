V drugem četrtletju opravljenih več delovnih ur

Ljubljana, 5. septembra - Zaposlene osebe v Sloveniji so v drugem letošnjem četrtletju po začasnih podatkih statističnega urada opravile 311,4 milijona delovnih ur. To je 4,1 odstotka več kot v drugem četrtletju lani, skupno število opravljenih ur pa je bilo višje predvsem zaradi večjega števila zaposlenih oseb in manjšega števila praznikov.