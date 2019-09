Britanska vlada napoveduje izdatnejšo javno porabo

London, 5. septembra - Britanska vlada je kljub negotovostim glede brexita napovedala konec "desetletja varčevanja" ter državljanom obljubila več denarja za javne storitve in investicije. Zdravstvu, izobraževalnemu sistemu in krepitvi varnosti bodo namenili dodatnih 13,8 milijarde funtov (15,3 milijarde evrov). Opozicija je kritična in meni, da gre za predvolilno potezo.