ZDA ponudile milijone kapitanu iranskega tankerja

Washington, 5. septembra - Ameriški State Department je potrdil, da je ponudil več milijonov dolarjev kapitanu iranskega tankerja, ki je v središču diplomatskega spora, da bi zaplul nekam, kjer bi ga ZDA lahko zajele. Za tanker Adrian Darya 1 so sumili, da je tovoril nafto v Sirijo in so ga julija v Gibraltarju zaustavili. A so ga nato izpustili.