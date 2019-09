Andrej Razdrh uradno novi trener NK Domžal

Domžale, 5. septembra - Novi trener nogometnega kluba Domžale je postal nekdanji nogometaš rumenih Andrej Razdrh. Z Domžalami, ki trenutno zasedajo zadnje mesto v slovenski prvi ligi in so še brez zmage, je podpisal pogodbo do konca leta 2021, so sporočili iz domžalskega kluba. Na mestu glavnega trenerja je nasledil Simona Rožmana.