Evropske borze uvodoma v zelenem

London/Frankfurt/Pariz, 5. septembra - Indeksi na pomembnejših evropskih borzah se z izjemo londonske uvodoma gibljejo v zelenem. Vlagatelji po poročanju tujih tiskovnih agencij pričakujejo otoplitev trgovinskih odnosov med ZDA in Kitajsko, manj zaskrbljeni pa so tudi zaradi brexita in zaradi končanja krize v Hongkongu.