Ifo: Pred nemško avtomobilsko industrijo so turbulentni časi

München, 5. septembra - Razmere v nemški avtomobilski industriji ostajajo zahtevne, obeti za prihodnje mesece pa so še manj spodbudni, opozarja münchenski inštitut za gospodarske raziskave Ifo. Podjetja pričakujejo manj naročil, pesimistična so tudi glede izvoza. "Pred nemško avtomobilsko industrijo so turbulenti časi," so zapisali pri Ifu.