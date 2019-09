Na železniški progi v ljubljanskih Vižmarjah počila tirnica

Ljubljana, 5. septembra - Na železniški progi med Ljubljano in Kranjem je obtičalo več vlakov, med njimi mednarodni. Na progi je namreč v ljubljanskih Vižmarjah počila tirnica. Kot so v Slovenskih železnicah povedali za STA, so tirnico že zamenjali, vlaki pa so zaradi okvare stali okoli 25 minut.