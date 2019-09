Tekma s Poljsko razprodana

Ljubljana, 5. septembra - V petek slovensko nogometno reprezentanco čaka prva kvalifikacijska tekma za evropsko prvenstvo 2020 v tem sklopu. V Stožice prihajajo Poljaki, z Nogometne zveze Slovenije pa so sporočili, da vstopnic za to tekmo ni več mogoče dobiti. Tako bodo Stožice prvič po juniju 2015 in tekmi z Anglijo ponovno napolnjene za reprezentančno tekmo.