Večer: Zaposleni na mariborski EPF deležni anonimnih groženj

Maribor, 5. septembra - Dvainpetdeset profesorjev in sodelavcev mariborske ekonomsko poslovne fakultete je prejšnji teden prejelo dve anonimni grozilni elektronski sporočili, poroča Večer. Policija storilca še išče, grožnje s streljanjem in pobijanjem pa so medtem ostro obsodili tako na fakulteti kot v rektoratu mariborske univerze.