Nadal zanesljivo v polfinalu odprtega prvenstva ZDA

New York, 5. septembra - Španec Rafael Nadal, drugi nosilec odprtega teniškega prvenstva ZDA v New Yorku, se je zanesljivo uvrstil v polfinale zadnjega grand slama sezone. V četrtfinalu je ugnal Argentinca Diega Schwartzmana s 6:4, 7:5 in 6:2, njegov naslednji tekmec pa bo Italijan Matteo Berrettini, ki je izločil Francoza Gaela Monfilsa s 3:6, 6:3, 6:2, 3:6 in 7:6 (5).